Igor Julião avisa: «O Benfica vai ter de arranjar forma de nos parar»

O Vizela recebe o Benfica no próximo sábado (20h30) com o pensamento de repetir os bons resultados averbados na condição de visitado. Nas últimas quatro partidas em casa, a equipa minhota somou três vitórias e um empate, o que aumenta o otimismo para o embate com o líder do campeonato."Vamos jogar sempre da mesma maneira e o Benfica vai ter de arranjar forma de nos parar. Temos isso na cabeça, olhamos muito para nós e isso tem funcionado. Como o Benfica vai fazer para nos parar, isso não sei. Mas é certo que vamos jogar da mesma forma, com muita garra e com a ajuda dos adeptos seremos ainda mais fortes", referiu Igor Julião, lembrando depois a força que a equipa tem demonstrado a atuar no seu palco. "A nossa expectativa é sempre de vitórias e nos nossos últimos jogos em casa temos correspondido. Conseguimos três vitórias e um empate, mas queremos sempre vencer. A nossa expectativa contra o Benfica passa por vencer", garantiu.Igor Julião chegou esta época a Vizela e o início de adaptação atrasou a entrada na equipa. Agora tem sido o habitual titular no lado direito. "Senti algumas dificuldades no início. O futebol aqui é completamente diferente do Brasil e precisei de um tempo de adaptação para percebermos a realidade. Antes de vir, planeava ter uma carreira na Europa como tive no Brasil. Espero continuar a ajudar o Vizela para ficar mais tempo na Liga Portuguesa", explicou, dizendo-se "feliz por ajudar a equipa", mas não esquece os colegas. "Sem eles não seria possível", sublinhando que a saída do Isaac "não me facilitou em nada. Quando ele estava cá também tive boas atuações, mas também temos o Tomás e o Hugo, que são muito talentosos. Elevam o nosso nível e termos de correr o dobro para mantermos a posição", concluiu.Igor Julião falou à margem da cerimónia de entrega do prémio MVP do jogo com o Rio Ave.