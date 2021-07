Igor Julião é hipótese para o Vizela

Depois de apresentar Hugo Oliveira, o Vizela pode não ficar por aqui em termos de caras novas para o lado direito da defesa. Nesse sentido, Igor Julião, de 26 anos, pode vir a ser reforço do conjunto orientado por Álvaro Pacheco.





O jogador brasileiro já acertou a rescisão com o Fluminense, clube onde se formou, e prepara-se agora para viver a terceira experiência fora do Brasil (já representou o Sporting Kansas City, dos Estados Unidos da América, e o Samorin, da Eslováquia). Em 2021, Igor Julião apontou um golo em três jogos pelo clube do Rio de Janeiro.No plano desportivo, o Vizela inicia este sábado, frente ao Estrela da Amadora, a sua participação na edição 2021/22 da Taça da Liga.