Igor Julião é reforço do Vizela para as próximas duas temporadas

O Vizela anunciou, nesta segunda-feira, a chegada de Igor Julião ao clube. O lateral-direito, que tinha rescindido contrato com o Fluminense, assinou por dois anos com o conjunto minhoto.





Formado no Fluminense, o jogador, de 26 anos, prepara-se agora para viver a terceira experiência fora do Brasil (já representou o Sporting Kansas City, dos Estados Unidos da América, e o Samorin, da Eslováquia). Em 2021, Igor Julião apontou um golo em três jogos pelo clube do Rio de Janeiro.Em Vizela, Igor Julião, que está a cumprir o período de quarentena obrigatória, terá a concorrência de Koffi e de Hugo Oliveira no lado direito da defesa (sendo que Ofori também tem feito a posição).