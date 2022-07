Igor Julião: «Há respeito muito grande pelo Benfica, FC Porto e Sporting, chega a ser medo»

Igor Julião chegou a Portugal em 2021 e assumiu ter sentido dificuldades no principal campeonato luso. O defesa brasileiro do Vizela, de 27 anos, sublinhou ainda que existe até temor em relação aos três 'grandes'."Portugal foi o local em que senti mais dificuldade [em relação a jogar nos EUA e Eslováquia]. É outro desporto. O futebol lá é muito mais dinâmico mas há uma diferença muito grande que eu notei, que é um respeito muito grande pelo Benfica, Porto e Sporting. Chega a ser medo. Eles são criados com uma cultura assim, pois o país respira os grandes clubes", constatou o lateral-direito em entrevista à revista 'Lance!'.Julião quer agora pensar em coisas maiores depois do Vizela ter alcançado a permanência em 2021/22."Acho que a gente consegue vislumbrar o Vizela não só a lutar pela permanência, mas a lutar do meio da tabela para cima. Quem sabe beliscar uma vaga numa competição europeia. Não queremos saber se é o Benfica ou o FC Porto. Aqui não há isso de olhar de baixo para cima. Eu perdia e ficava mal, mas o adepto ficava satisfeito quando a equipa fazia um bom jogo", explicou o jogador brasileiro que no país-natal jogou em Fluminense, Ferroviária, ABC e Macaé.