Inquérito aberto aos insultos racistas a Douglas Tanque

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu um processo de inquérito ao jogo entre o Vizela e o P. Ferreira, da 6.ª jornada da Liga Bwin, que, apurou Record, está relacionado com os insultos racistas dirigidos por um adepto vizelense ao avançado do P. Ferreira. Recorde-se que casos de discriminação, nomeadamente de índole racista, podem resultar em sanções pesadas para o clube dos adeptos prevericadores, nomeadamente a realização de jogos à porta fechada.





Do mapa de castigos do CD consta ainda uma inusitada sanção a Filipe Martins, diretor de segurança do P. Ferreira, que, aquando de uma revisão de lance por parte do VAR, dirigiu-se a um árbitro auxiliar para lhe mostrar a jogada em causa no seu telemóvel. "Utilizou equipamento eletrónico ou equipamentos de comunicação não autorizado e/ou comportar-se de forma inadequada como resultado da utilização desse mesmo equipamento. Numa revisão VAR, aproximou-se do AA1, mostrando o seu telemóvel, com imagens do jogo", escreveu o árbitro Cláudio Pereira no seu relatório de jogo. Filipe Martins foi punido com suspensão de 8 dias e multa de 281 euros.