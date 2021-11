«Isto mata o futebol»: Líder da SAD do Vizela indignado após golo anulado pelo VAR

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, insurgiu-se contra a decisão da equipa de arbitragem em anular o golo de Kiko Bondoso, aos 59', e que daria o 2-0 aos minhotos na receção ao Estoril - o jogo terminou empatado a uma bola. O VAR Manuel Oliveira alertou o árbitro David Silva, considerando que a bola saiu para lá da linha de fundo no momento do cruzamento . O dirigente pede mesmo que sejam exibidas as imagens que suportaram a decisão dos juizes."Queria dar os parabéns aos meus jogadores, quipa técnica e quem está no banco, porque têm uns nervos de aço. É impressionante a quantidade de lances que são revertidos pelo VAR... E queria dar, também, os parabéns a quem está atrás da televisão, porque tem de ter uma visão de lince", começou por dizer o dirigente, na sala de imprensa."Já tivemos um golo anulado por 1 centímetro, na altura deu polémica, mas não vim aqui. Hoje o árbitro assistente, muito bem colocado, valida o golo, e bem a meu ver, e mais uma vez quem está no VAR consegue ver o que niguém viu - e já falei com várias pessoas", continuou."Peço que mostrem as imagens se eu estiver errado, até para esclarecer dúvidas a nós, aos adeptos e ao futebol, porque o Vizela pratica um futebol atrativo, muito elogiado a nível nacional, mas isto aqui mata o futebol. Temos um fiscal bem posicionado que valida o golo, depois estranhamente o golo é anulado. Peço, por favor, que mostrem as imagens, porque se eu estiver certo... Isto assim não pode continuar", concluiu Diogo Godinho.