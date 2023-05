Italianos colocam Bruno Wilson na mira de Lecce e Spezia

A cumprir a segunda temporada pelo Vizela, Bruno Wilson tem sido um dos elementos mais utilizados no plantel do emblema minhoto e acaba por despertar igualmente a cobiça de alguns clubes estrangeiros, nomeadamente provenientes de Itália. Quando nos aproximamos cada vez mais do mercado de transferências do verão, o central, habitual titular nos vizelenses, gera algum interesse.Nesse sentido, de acordo com o portal 'Calciomercato', Lecce e Spezia, ambos clubes que lutam neste momento pela permanência na Serie A, estão bem atentos ao internacional sub-20 português, ao ponto de estudarem a hipótese de avançarem para a contratação do jogador no próximo defeso. Bruno Wilson apresenta-se neste momento com um valor de mercado a rondar a quantia de 1 milhão de euros, uma cifra que poderá até servir de referência para um possível futuro negócio.Ligado contratualmente ao Vizela até junho de 2024, Bruno Wilson poderá assim originar um encaixe financeiro para o clube minhoto antes do término do vínculo, consoante a cobiça de que é alvo. Recorde-se que, já no mercado da época passada, ainda em agosto de 2022, tal como Record noticiou, o Lecce esteve interessado na contratação do central de 26 anos, mas ouviu na altura um redondo 'não' por parte da direção do Vizela, sendo que então esteve em cima da mesa um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.