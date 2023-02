Ivanildo: «Em casa é a nossa fortaleza»

Ivanildo acredita que o Vizela vai regressar às vitórias na receção ao Chaves. O central foi titular no Estádio do Dragão, onde a equipa perdeu (2-0), apesar de ter deixado uma imagem positiva, esperando uma atitude idêntica frente aos transmontanos."A equipa entra em todos os jogos para vencer, está numa fase boa e, apesar de ter perdido no Dragão, esteve bem e foi competitiva. Contra o Chaves vai ser o Vizela de sempre, a entrar para ganhar", começou por referir, em declarações aos órgãos do clube, deixando depois palavras de dever cumprido frente ao FC Porto, apesar do resultado. "A equipa cumpriu o plano de jogo, apesar de não ter pontuado. A nível individual, a primeira parte foi boa, mas a segunda foi ainda com mais confiança, o Ivanildo mais confiante e forte nos duelos. Pena não termos pontuado. Entramos agora contra o Chaves para vencer", garantiu, num sinal de confiança: "Sempre ouvi dizer que tudo o que é em excesso é prejudicial, mas creio que esta equipa tem os pés bem assentes na terra e sabe o que fazer. Em casa, com os nossos adeptos, principalmente, porque eles dão-nos uma energia a mais".Ivanildo tem estado na sombra de Bruno Wilson e Anderson, mas a ausência do brasileiro, por castigo, abriu-lhe as portas da titularidade, onde espera continuar. "Posso contribuir muito mais. Ainda não estou na forma que gostaria de estar, vou trabalhar e, sempre que a equipa precisar, direi presente", admitiu, antes de constatar a força da equipa quando joga no seu terreno. "Em casa é a nossa fortaleza. Os adeptos contagiam-nos com força e energia e assim conseguimos muitas vezes dar a volta ao marcador, ou marcar mais golos. Eles são fenomenais, não me posso queixar disso, mas fora podemos ainda ter mais apoio porque também temos de pontuar fora para ter um campeonato mais tranquilo", referiu.Apesar da posição tranquila na equipa, Ivanildo deixou um alerta: "Temos de sair da zona de conforto. Para um jogador, estar na zona de conforto é perigoso. A equipa não pode facilitar, correr menos ou lutar menos só por estar numa boa posição. Temos de ser o que sempre fomos. Todos temos essa ideia. A nossa imagem de marca sempre foi a agressividade e acho que vai continuar a ser assim", concluiu.