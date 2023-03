Ivanildo Fernandes e David Tavares chamados pela primeira vez à seleção de Cabo Verde

Ivanildo Fernandes e David Tavares são os mais recentes "reforços" da seleção de Cabo Verde. Depois de terem representado Portugal nos escalões de formação, o defesa-central do Vizela e o médio do Famalicão foram agora convocados para os próximos compromissos do conjunto africano.A formação orientada por Pedro Bubista irá enfrentar a seleção de Essuatíni nos dias 24 e 28 de março, em partidas referentes à qualificação para a CAN. Com duas jornadas disputada, os 'Tubarões Azuis' seguem no 2º lugar do grupo B com 3 pontos (o Burquina Faso lidera com 6 pontos).A convocatória de Cabo Verde conta ainda com mais seis jogadores que atuam em Portugal. São eles Dylan Silva (B SAD), João Paulo (Feirense), Cuca (Casa Pia), Telmo Arcanjo (Tondela), Jovane Cabral (Sporting) e Gilson Tavares (Benfica B).