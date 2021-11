Ivanildo Fernandes procura época de afirmação

De regresso ao futebol português, após passagens pela Turquia (Tranbzonspor e Rizespor) e Espanha (Almería), o central de 25 anos, que se desvinculou dos leões em agosto para ingressar no Vizela, depressa se assumiu como um dos jogadores mais importantes da turma de Álvaro Pacheco. Desde a 3ª jornada da Liga Bwin, onde entrou aos 72 minutos no dérbi contra o V. Guimarães, Ivanildo Fernandes nunca mais largou o posto no eixo defensivo vizelense, somando já oito jogos a titular.Para o jogo no próximo sábado frente ao Estrela da Amadora, a contar para a Taça de Portugal, deverá novamente pertencer a Ivanildo um lugar na defesa, com Aidara ou Bruno Wilson a discutir a outra vaga no centro da defesa.Para além das experiências no estrangeiro, Ivanildo Fernandes já vestiu a camisola do Moreirense, na época 2018/2019, onde somou 26 jogos.