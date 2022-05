Ivo Gonçalves de saída do Vizela

?? Obrigado ç ! O FC Vizela agradece-te pelo profissionalismo, qualidade e todo o contributo que nos prestaste ao longo de três temporadas. Que o futuro te traga os maiores sucessos. Estaremos sempre juntos.



Foi um prazer ã ! pic.twitter.com/Ob1cXw2Sqp — fcvizela (@FCVizelaOficial) May 20, 2022

Ivo Gonçalves está de saída do Vizela duas épocas e meia depois de ter chegado ao emblema vizelense, proveniente do Leixões.No total, o guarda-redes, de 38 anos, representou a equipa orientada por Álvaro Pacheco em 29 partidas, apenas três esta época.O Vizela despediu-se esta sexta-feira do jogador com um vídeo nas redes sociais.