João Paulo Correia elogia Vizela: «Temos de valorizar os bons exemplos»

João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve nas instalações do Vizela, esta segunda-feira, juntando, assim, mais um clube à lista dos que visitou ao longo das últimas semanas.O governante esteve reunido com os dirigentes da SAD, nomeadamente com o presidente, Joaquim Ribeiro, e também com o autarca local, Victor Hugo Salgado. No final, recebeu algumas recordações e deixou elogios ao trabalho desenvolvido pelo Vizela."As primeiras SAD apareceram em 1997 e de lá até hoje 20% caiu em insolvência. Se olharmos só para sociedades anónimas, porque foram o único tipo que levaram à extinção, são perto de 30%. Nenhum sector consegue crescer mais com um problema destes em que vê mais de 20% das empresas a cair na insolvência. Temos bons exemplos e é preciso valorizá-los. Estamos num bom exemplo", apontou João Paulo Correia, prosseguindo com as palavras positivas."Este clube está de mãos dadas com o município, é um clube a pensar no futuro. Vi o que está feito e o que o clube pensa fazer. Agradou saber que, para além dos projetos que tem para o futuro, quer apostar no futebol feminino. Esse é um dos grandes objetivos que o governo tem", referiu.João Paulo Correia falou ainda do novo pacote de medidas que o governo levará à Assembleia de República, entre as quais se inclui o novo regime jurídico das SAD. "Queremos que a reforma do regime juridico da SAD torne o sector mais atrativo para o bom investidor e para o bom investimento", disse.Quanto à nova lei contra a pirotecnia, da qual o secretário de Estado já havia falado noutras visitas, a opinião mantém-se intacta: será essencial. "Afastar adeptos? Não percebo a razão. O que sei é que há muitos adeptos que gostariam de ir aos estádios e não sentem que têm condições", concluiu.