Joaquim Ribeiro aponta sonhos para o Vizela: «Ser o maior dos mais pequeninos já era muito bom»

Foi em setembro passado que Joaquim Ribeiro entrou em funções como presidente da SAD do Vizela. Em praticamente meio ano, o líder vê o emblema a crescer, mas não quer parar por aqui. Na verdade, os sonhos para o futuro são muitos e há um bem concreto que pretende alcançar em breve."A nossa meta é atingir objetivos superiores e quem sabe chegar ao nossos sonhos. Quais são? Ser o maior dos mais pequeninos já era muito bom", disse o presidente da SAD, colocando também metas concretas para esta temporada."O objetivo, nesta segunda volta, é fazer melhor do que na primeira volta. Não sei se repararam, mas não mexecmos muito em janeiro. Fizemos análise ao grupo e vimos que não necessitávamos de grandes alterações para não mexer com o espírito. Não mexemos muito. Escolhemos duas ou três peças cirurgicamente, para acabar em grande plano. Acho que vamos consegui-lo. O grupo está forte, o ambiente está excelente, a cidade e adeptos estão contentes e estamos felizes", referiu.Ainda assim, o presidente da SAD diz que ainda há muito para fazer noutros âmbitos, nomeadamente ao nível das infra-estruturas. Neste sentido, há obras a decorrer no estádio e nas imediações, mas há planos maiores por cumprir."O objetivo é esse. O que propusemos e temos tentado desenvolver com a ajuda da Câmara Municipal e do clube é melhorar as infra-estruturas, de forma a que atletas tenham melhores condições para desenvolver as suas capacidades e melhorar as suas performances. Criar condições para que os adeptos fiquem mais felizes com o nosso sucesso. Tem havido investimento em fazermos treinos fora do concelho, é uma situação que, com o tempo, queremos evitar e com certeza que a curto espaço vamos conseguir treinar nas nossas instalações com várias iniciativas de criação de academia, de relvado natural, de tentarmos concentrar na nossa cidade tudo o que é necessário. O mais importante e urgente é melhorar acessos aos adeptos. Tem havido dificuldades principalmente em dias com mais adeptos. Vamos tentar regularizar isso. Penso que este ano vamos conseguiur concluir", disse Joaquim Ribeiro, à margem da visita de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, às instalações do Vizela, esta segunda-feira.