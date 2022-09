Joaquim Ribeiro assume funções na SAD do Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joaquim Ribeiro foi este sábado empossado presidente do Conselho de Administração da SAD do Vizela, substituindo Diogo Godinho deste cargo. A transição foi formalizada durante a Assembleia Geral, levando ainda à entrada de Pedro Rodrigues para o cargo de vice-presidente e que era ocupado por Gonçalo Moreira.Esta reestruturação da SAD acontece depois de uma mudança de investidor aprovada em assembleia geral do clube.