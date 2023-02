Joaquim Ribeiro elogia Tulipa: «Tem feito um excelente trabalho»

A promoção de Tulipa ao comando técnico do Vizela, no final do mês de novembro, não foi consensual, mas Joaquim Ribeiro, presidente da SAD, está bastante satisfeito com a decisão tomada. O líder vizelense deixou elogios ao treinador e ao trabalho desenvolvido, dizendo que se notou uma evolução na equipa."O balanço tem sido positivo. O Tulipa tem feito um excelente trabalho, a dar seguimento ao do treinador anterior. No entanto, tem havido evolução mais positiva e estamos contentes com isto. Está dentro do que perspetivámos. Ficamos felizes pelo clube e pelos adeptos, que com certeza têm motivo de orgulho", disse o presidente da SAD do Vizela, à margem da visita de João Paulo Correira, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, às instalações do clube, esta segunda-feira.