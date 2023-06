Joaquim Ribeiro: «Pablo Villar não é uma aposta de risco»

Joaquim Ribeiro, presidente da SAD do Vizela, não só fez questão de apadrinhar a apresentação de Pablo Villar, o novo treinador dos minhotos , como também justificou os motivos que conduziram à contratação do treinador e espanhol e aproveitou o pontapé de saída na época para dar corpo à ambição de "fazer melhor do que na época passada".

"Não considero o Pablo Villar como uma opção de risco. Foi uma solução bem escolhida na nossa ótica. Seja no sentido de ser um treinador jovem e ambicioso, como também por ter competências comprovadas e conhecedor do futebol português. Após um estudo minucioso do mercado entendemos que esta era a melhor solução e os meus votos é que seja feliz e consiga alcançar os objetivos propostos. Pelas diversas conversas que já tivemos sei que o Pablo está perfeitamente identificado com o futebol português, como também sei que pretende introduzir o seu cunho pessoal na equipa sem nunca descurar identidade forte que o Vizela tem vindo a apresentar", comentou Joaquim Ribeiro, sem fazer segredo da fasquia elevada que espera Pablo Villar: "O Vizela realizou a melhor temporada da sua história na Liga Bwin e, ambiciosos como somos, a ideia é fazer melhor do que na época interior, sem nunca descurar que temos a permanência como a nossa base de trabalho.

Em relação à obrigatória reestruturação do plantel, o presidente vizelense assumiu o plano de colmatar as diversas saídas com elementos de qualidade semelhante e não escondeu que alguns jogadores saíram para não comprometer o equilíbrio financeiro.

"Admito que este ano a construção está a ser um pouco mais difícil. Realizámos a nossa melhor época e a valorização foi tremenda. Ao ponto que era difícil segurar diversos jogadores. Lutámos, tentámos tudo, mas não podemos fugir ao controlo económico. Se eles conseguiram melhorar as suas carreiras temos de os deixar ir porque é complicado pagar o que pediam. Por outro lado, estamos atentos ao mercado, a fazer o nosso trabalho para construir uma equipa forte e lembrar que, apesar da saída de vários jogadores, apenas três ou quatro tinham o estatuto de titular. Vamos tentar segurar com unhas e dentes o restante grupo para manter a espinha dorsal da equipa", asseverou Joaquim Ribeiro.