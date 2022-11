Joaquim Ribeiro: «Vizela na Europa? É um sonho, mas não será no imediato»

Em visita com o plantel, ao Thinking Football Summit, Joaquim Ribeiro fez o balanço dos primeiros meses à frente da SAD do Vizela."A experiência tem sido fantástica. Fomos muito bem recebidos.Há um trabalho de base que já estava a ser muito bem desenvolvido e nós só queremos dar continuidade e tentar melhorar cada vez mais o clube e tentar atingir patamares superiores", disse o dirigente, que foi depois questionado se isso significaria lutar pelos lugares europeus: "É um sonho, mas não será no imediato. Neste momento, queremos consolidar o clube na 1ª Liga, torná-lo mais respeitado e com um estatuto cada vez melhor."No plano desportivo, Joaquim Ribeiro admitiu que a posição na tabela está abaixo do desejado. "A equipa tem-se portado bem. Está um pouco abaixo na tabela daquilo que merecemos, por vários fatores, mas acho que vamos conseguir uma grande época, incluindo nesta Taça da Liga, e provar às gentes de Vizela que estamos empenhados para conseguir fazer mais e melhor", frisou.Já sobre os planos para o futuro do clube, a missão passa por melhorar em todos os departamentos. "Já estamos muito bem, mas há espaço para aperfeiçoar. Queremos aumentar a relação com os adeptos, sermos ainda mais criteriosos no scouting conseguindo melhores jogadores e sermos mais dinâmicos para chegar primeiro aos jogadores que se enquadram na estratégia do nosso treinador. Envolver a cidade, desenvolver a formação e apostar muito nos jovens são as bases principais que temos em mente", concluiu.