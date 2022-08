Jovem promessa algarvia salta dos juniores do Imortal para os sub-23 do Vizela

Guilherme Sequeira, extremo algarvio de 18 anos que também pode atuar a lateral, trocou os juniores do Imortal pelos sub-23 do Vizela, assinando um contrato válido por uma temporada.Apontado como uma grande promessa do futebol algarvio, pela sua capacidade técnica e velocidade, Guilherme iniciou o seu percurso no Portimonense, passando depois por Esperança de Lagos, Lagoa, Farense e Imortal.Os bons desempenhos registados nos juniores do Imortal despertaram a atenção do Vizela e, chamado a prestar provas, Guilherme agradou, firmando contrato.O recruta dos sub-23 do Vizela cresceu numa família de desportistas: o pai, Manuel António, praticou futebol durante cerca de duas décadas, com uma larga passagem pelo Silves, o tio Paulo Silva, conhecido no mundo do futebol por Ploca, jogou no Portimonense, Esperança de Lagos, Lagoa, Imortal e Silves e, por fim, outro tio, Humberto Sequeira, praticou atletismo e foi um dos melhores atletas do seu tempo, ao serviço do Sporting e do Benfica, sagrando-se campeão nacional de 800 metros e de 4x400 metros em diversas ocasiões, entre outros feitos.