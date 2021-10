Luiz Neto encantado por trabalhar com plantel principal do Vizela

O defesa-central brasileiro Luiz Neto, da equipa de sub-19 do Vizela, teve oportunidade de trabalhar nos últimos dias com a equipa principal, que disputa a Liga Bwin, e viveu "uma experiência muito motivante para quem está iniciando uma carreira como profissional".





Há pouco mais de dois anos em Portugal (nos escalões de formação do Nogueirense, ingressando esta época no Vizela), Luiz Neto confessa que "nunca tinha tido uma oportunidade assim e foi muito importante para mim a chamada para treinar com a equipa principal, depois de um mês a jogar pelos sub-19".O contacto com o grupo comandado pelo treinador Álvaro Pacheco "foi algo que agradou muito" a Luiz Neto. "Para um jogador como eu, da formaação, a experiência e os ensinamentos que nos passam representam algo muito importante para o nosso crescimento. Estas experiências motivam-nos, pois estamos a iniciar a carreira. Há que continuar a trabalhar forte para poder viver mais momentos como este", sublinha o jogador de 18 anos.