Kévin Zohi chega do Estrasburgo e assina por três épocas com o Vizela

Dia agitado para o Vizela em termos de mercado de transferências. Depois da contratação de Hugo Oliveira e da renovação de Tiago Ventura, o clube anunciou a chegada de Kévin Zohi. O avançado, de 24 anos, atuava no Estrasburgo e assinou por três temporadas.





Fiquei muito bem impressionado. A primeira sensação foi excelente, as instalações são boas. Já desconfiava, porque quando me falaram do FC Vizela, telefonei ao Koffi e ele disse-me coisas muito positivas. Falou-me do treinador e do espírito de família da equipa, disse-me que é uma equipa que gosta de atacar e é muito unida, referiu o atacante, que aproveitou ainda para se descrever: "Gosto de driblar, gosto de marcar e trabalho sempre para a equipa. Estou aqui para dar tudo pelo conjunto".O internacional maliano vai começar a treinar às ordens de Álvaro Pacheco na próxima semana.