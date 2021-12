Kiki Afonso: «Arouca exige máximo empenho»

O lateral Kiki Afonso celebrou ontem o seu 27º aniversário e não só deu ênfase ao convívio que a efemeridade suscitou no seio dos minhotos, como classificou a paragem forçada, por causa do surto de Covid-19 no Belenenses SAD que adiou a jornada anterior, como positiva para preparar melhor a visita a Arouca."O espírito deste grupo é incrível. Somos uma verdadeira família, gostamos de brincar uns com os outros e hoje foi a minha vez de apanhar uns cachaços", referiu o defesa, sem esconder a ansiedade pela "adrenalina da competição": "Foi uma semana bem preparada e de grande união, onde tivemos mais tempo para nos prepararmos melhor e corrigir alguns lapsos já com o foco no Arouca e no objetivo de conquistar pontos".Determinação, contudo, que não impediu Kiki Afonso de salientar a réplica que os arouquenses patentearam na época passada e as dificuldades em perspectiva para a jornada que se avizinha."O Arouca acompanhou-nos ao longo do nosso trajeto de subida. É uma equipa complicada, que continua bem preparada e que nos vai exigir o máximo empenho", concluiu o defesa.