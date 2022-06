Kiki Afonso cobiçado em Inglaterra: lateral nas contas do Barnsley

Kiki Afonso é alvo do Barnsley para a próxima temporada. A informação foi avançada pela imprensa inglesa e confirmada por, que sabe também que o lateral-esquerdo tem nas mãos uma oferta para dois anos, com outro de opção.O acordo entre as partes está alinhavado, faltando, nesta altura, a autorização do Vizela para que o jogador possa efetivamente sair. Ainda há negociações a decorrer entre clubes, estando o Barnsley à procura de convencer os minhotos a abrir mão do lateral.Kiki Afonso, refira-se, foi uma peça importante para o Vizela na temporada transata, cumprindo 29 jogos e fazendo três assistências.