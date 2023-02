Kiki Afonso confiante para o Benfica: «O objetivo é sempre pontuar, seja contra que equipa for»

O Vizela prepara-se para receber o Benfica, depois de três jornadas sem vencer, com dois empates e uma derrota. A equipa ocupa a 9.ª posição e Kiki Afonso está confiante de que a equipa poderá travar o líder do campeonato."O nosso objetivo é sempre pontuar, seja contra que equipa for. É uma equipa forte, está num bom momento, mas é um jogo em nossa casa e temos sempre o objetivo de pontuar", afirmou o lateral-esquerdo, de 28 anos.Após chegar aos 50 jogos na Liga Bwin, Kiki Afonso mostra-se contente com o feito atingido e evidencia o facto de o ter feito ao serviço do emblema vizelense. "É uma marca histórica para mim. Estou muito orgulhoso de conquistar essa marca aqui. Este clube está a marcar-me imenso na minha vida e vai marcar-me para sempre", afirmou.Quanto ao balanço deste ano em comparação com o anterior, o jogador destaca a melhoria do grupo de trabalho, em particular da defesa, o que explica o facto de ter sofrido menos golos no atual campeonato."A época está a ser muito positiva em comparação ao ano passado. Coletivamente viemos de um ano de aprendizagem. Está-se a ver. Desde início temos vindo a melhorar vários aspetos e queremos continuar para manter este clube nesta divisão", disse o defesa."É muito da experiência que tivemos o ano passado. Vínhamos com objetivo claro de começar com a baliza a zeros. Tivemos maus exemplos no ano passado e não queríamos repetir. Foi por aí, desses maus exemplos e do querer fazer sempre melhor", acrescentou.Kiki Afonso não quer pensar para já no futuro, realçando o foco no presente. "Neste momento prefiro não falar nisso, falar no atual. O atual é o Vizela. Quero ajudar o clube a conseguir os seus objetivos e só depois pensar nisso", apontou, mantendo-se tranquilo em relação ao seu momento de afirmação no patamar mais alto do futebol português."Quanto mais cedo o jogador chega e se afirma na 1.ª Liga é melhor, até individualmente. Mas no futebol não podemos fazer contas ou ter expectativas muito altas. O futebol muda de um dia para o outro. Está a ser bom e se só veio agora é porque tinha de ser agora", concluiu Kiki Afonso.O jogo entre o Vizela e o Benfica está agendado para este sábado, às 20h30.