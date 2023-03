Kiki Afonso é incógnita para a receção ao Casa Pia

Kiki Afonso é a principal preocupação do departamento médico do Vizela. O lateral contraiu uma entorse no pé esquerdo no jogo com o Portimonense e não é certo que recupere a tempo de entrar nas contas de Tulipa para a receção ao Casa Pia. Se não recuperar, será Matheus Pereira a assumir o lado esquerdo da defesa.