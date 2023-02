Kiki Afonso: «Mostrámos aqui até perto do final que quisemos discutir o jogo»

Kiki Afonso analisou a derrota do Vizela em casa do FC Porto, por 2-0, recusando apontar a erros individuais."Mais uma vez, mostrámos o nosso caráter num campo complicado, a nossa vontade de disputar todos os jogos, não falando em erros individuais porque todos os temos, mas não virámos a cara. Foi perto do intervalo, mas mostrámos aqui até perto do final que quisemos discutir o jogo. Saímos com resultado que não queríamos mas é trabalhar para o próximo jogo", constatou o capitão dos minhotos à Sport TV."Sabemos que é uma equipa forte individualmente e coletivamente. Mas mostrámos caráter, chegámos lá várias vezes [à baliza].""Todos gostamos de ter resultados positivos. Viemos cá para isso. Não foi possível, mas é trabalhar para conseguir um resultado positivo no próximo jogo."