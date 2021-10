Kiki Afonso: «Mostrámos não ter medo de nada»

Kiki Afonso discorda em absoluto da mensagem passada por Jorge Jesus de que o Vizela fez antijogo contra o Benfica. O lateral defendeu-se das críticas e considerou que a equipa minhota fez uma exibição corajosa.





"Nunca demonstrámos antijogo contra o Benfica, fomos uma equipa corajosa que não teve medo do adversário. Demonstrámos querer disputar o jogo até ao último minuto. Aos 97 minutos ainda tivemos um canto a nosso favor, o último remate do jogo foi nosso. Entrámos e acabámos a disputar o jogo frente-a-frente com o adversário", referiu o lateral, de 26 anos, considerando depois "normal" alguns jogadores terem acusado fadiga muscular, porque "corremos, batalhámos muito e jogámos contra o Benfica, que não é uma equipa qualquer. Mas mostrámos o nosso jogo e não mostrámos ter medo de nada", reforçou.As exibições do Vizela neste início de temporada têm agradado a crítica e a explicação está em Álvaro Pacheco. "As ideias do treinador mantiveram-se do ano passado, tentámos entrosar aos jogadores que chegaram a ideia que veio da época passada e que já vinha desde o Campeonato de Portugal. Queríamos e vamos manter uma ideia de jogo nossa, única, e tem sido vista com bons olhos por toda a gente. É normal uma Liga que para muitos seja nova, tentarmos mostrar que a nossa ideia de jogo pode ser aplicada em qualquer campeonato", sublinhou, acrescentando que os jogadores do Vizela se sentem "preparados para defrontar qualquer equipa, somos uma equipa corajosa, de miúdos corajosos, e de jogadores experientes que também transmitem uma ideia muito clara e estamos preparados para qualquer jogo".Nuno Moreira comunga da ideia da coragem de um plantel composto por muitos jovens. "A mensagem que o treinador nos passa é para sermos corajosos, não termos medo de sair para a pressão, não jogar apenas atrás e encarar o adversário olhos-nos-olhos. Penso que é isso que tem acontecido e temo-nos saído bem durante a época", apontou o extremo formado no Sporting, visivelmente satisfeito por ter aceitado a proposta para jogar no Vizela. "Sinto que aqui vem muito de encontro ao meu estilo como jogador, jogava na formação do Sporting e éramos sempre uma equipa dominadora. Cheguei ao Vizela, mesmo tendo subido da 2.ª Liga, e temos um futebol positivo, onde tentamos jogar o jogo pelo jogo, não ficamos atrás à espera do que o adversário pode fazer. Provocamos os erros e tem sido a chave para as boas prestações da equipa. Tenho aprendido muitas coisas com o Álvaro Pacheco, principalmente em manter o foco todos os jogos. Era um jogador que depois de fazer um ou dois jogos desleixava-me um bocado e ele tem mantido sempre a bitola lá em cima. Tem sido muito importante para mim", sublinhou.Os dois jogadores vizelenses falaram à margem de uma visita realizada ao Lar Torres Soares, em Vizela, para celebrar o Dia Mundial da 3.ª Idade. Kiki Afonso e Nuno Moreira ofereceram cachecóis do clube aos utentes daquela IPSS.