Kiki Afonso: «Não foi o resultado pretendido para iniciar a segunda volta»

Kiki Afonso lamentou o desfecho da partida entre Vizela e Sporting (), assumindo que o resultado não era o que os comandados por Álvaro Pacheco queriam para dar início à segunda volta do campeonato."Encarámos o jogo com a nossa identidade, com a nossa forma de jogar, sem medo e sem olhar para quem está do outro lado, sempre para nós. O Sporting adaptou-se e fez o golo cedo. Não estávamos à espera, mas não deixámos de acreditar. Não começámos a segunda volta da forma que pretendíamos, mas é pensar do que fizemos menos bem, trabalhar e pensar no próximo jogo", começou por dizer o médio-centro dos vizelenses, em declarações na flash-interview da Sport TV."É verdade que ninguém gosta de ter estas baixas, principalmente numa semana em que enfrentámos duas equipas fortes, mas estamos todos unidos, preparados, isso é o mais importante.""Jogo a jogo. Preparámos jogo a jogo e, mais uma vez, não foi o resultado pretendido para iniciar a segunda volta. É pensar jogo a jogo", terminou.