Kiki Afonso tem novas funções

Kiki Afonso assume esta temporada o papel de um dos capitães do Vizela, aumentando a responsabilidade no grupo. O lateral tem consciência das novas funções e promete corresponder à altura, estando “mais atento aos pormenores”, referiu aos canais do clube. Relativamente à nova temporada, as expectativas passam por alcançar a permanência com mais tranquilidade. “A época passada foi de aprendizagem e serviu para corrigir alguns pormenores para ficarmos ainda mais fortes”, acrescentou, de forma confiante.