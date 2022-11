Kiki Afonso: «Trabalhámos muito para passar à próxima fase»

Kiki Afonso era o rosto do desalento do Vizela após a derrota (1-2) no prolongamento com o Vitória de Guimarães, que atirou os vizelenses para fora da Taça de Portugal.





"Não quero comentar a arbitragem. Saímos daqui com a cabeça erguida, demos uma grande resposta. Há coisas que não controlamos. Fizemos uma grande segunda parte e um grande prolongamento", começou por dizer o jogador do Vizela, em declarações aos microfones da Sport TV no final do encontro em Guimarães.

"O Vizela merecia seguir em frente. Trabalhámos muito para passar à próxima fase, caímos de pé porque mostrámos uma grande atitude."



Penálti do Vitória e as duas expulsões do Vizela

"Prefiro não comentar o penálti ou as expulsões, apenas destacar a nossa postura. Batemo-nos todo o jogo, mesmo com menos um", terminou.