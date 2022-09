Kiki Afonso: «Viemos com um objetivo claro que era levar daqui pontos»

Kiki Afonso foi titular na derrota do Vizela na casa do Benfica (2-1) que até começou por estar a vencer ao intervalo. O capitão dos minhotos aponta ao orgulho pelo encontro realizado no Estádio da Luz."Saímos daqui orgulhosos do que fizemos, criando dificuldades contra uma boa equipa. Viemos com um objetivo claro, que era levar daqui pontos. Trabalhamos muito para isso e foi um pouco injusto sofrermos no ultimo lance do jogo. Queríamos sair daqui com um ponto, mas não foi possível e vamos trabalhar para o próximo jogo", começou por afirmar à BTV, explicando o que pensava o grupo liderado por Álvaro Pacheco para o embate com as águias."Tínhamos a nossa ideia de jogo e sabíamos que podíamos criar mossa no nosso contra-ataque. Tínhamos a nossa ideia: estar bem fechados e sair bem com bola. Criámos várias dificuldades ao Benfica e estamos todos orgulhosos do nosso plano para o jogo e do nosso trabalho", garantiu Kiki Afonso.