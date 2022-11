Kiki dá lugar a Matheus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dono do lado esquerdo da defesa, Kiki Afonso tem apresentado sintomas gripais nos últimos dias e deverá ser baixa para o jogo de amanhã, contra o Chaves, para a Allianz Cup.

Nesse sentido, o brasileiro Matheus Pereira tem via aberta para voltar a ser a opção de Álvaro Pacheco. Contratado este verão, o lateral, de 21 anos, soma apenas um jogo com a camisola do Vizela, tendo jogado os 90 minutos frente ao Boavista, na 11ª jornada, partida na qual chegou mesmo a marcar.