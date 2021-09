Kiko Afonso ansioso por voltar a jogar em Vizela

O Vizela regressa no domingo ao seu estádio depois de concluídas as obras de melhoramento para poder receber os jogos da Liga Bwin. O regresso será contra o Paços de Ferreira e o plantel minhoto está com vontade de estrear o novo relvado com uma vitória. "Não interessa quem é o adversário porque trabalhamos sempre da mesma forma, mas este será especial porque regressamos a casa, à nossa fortaleza", referiu Kiko Afonso.





O defesa, de 26 anos, acredita que jogar em Vizela será importante para conquistar os pontos necessários para garantir a permanência. "Será uma caminhada longa", lembrou.Kiko Afonso lembrou ainda o empate em Barcelos, num jogo "especial" para o jogador. "O Gil Vicente é uma casa que representei. É sempre especial. Tinha lá muito apoio porque sou de Vila Chã, Esposende, uma terra perto de Barcelos. Contei com o apoio da família e amigos e foi especial", recordou.Aidara reintegrou ontem os trabalhos com os restantes elementos do plantel, embora de forma condicionada.