Kiko Bondoso e o jogo em Braga: «Para sermos protagonistas temos de ter bola seja onde for»

O Vizela aproveitou a tarde desta sexta-feira para fazer uma visita ao Centro Escolar São Miguel, estabelecimento de ensino da cidade. Kiko Bondoso e Aidara marcaram presença na ação do clube e, para além de terem distribuído bilhetes pelas crianças, comentaram ainda a atualidade do clube.Encarando como naturais as dificuldades que os minhotos sentiram na transição para a 1ª Liga, Kiko Bondoso mostrou-se, no entanto, satisfeito com aquele que tem sido o percurso da equipa. "Com o acumular de jogos e com o nosso trabalho, hoje podemos dizer que o Vizela é melhor equipa e está mais bem preparado. Acredito que o o futuro vai ser bom para nós. A experiência na 1ª Liga pode fazer a diferença nestes momentos iniciais, mas, da forma como temos vindo a trabalhar, o rumo dos acontecimentos vai mudar", vincou.O extremo perspetivou ainda o encontro com o Sp. Braga, agendado para terça-feira: "O Sp. Braga é uma das melhores equipas em Portugal e tem mais valias que são reconhecidas por todos. Temos de tentar fazer o nosso jogo e vamos lá à procura dos três pontos, como fazemos sempre. O nosso treinador diz que queremos ter bola e ser protagonistas em todos os jogos e isso é verdade. Para nos destacarmos temos de fazer bem o nosso trabalho e ter bola onde quer que seja. O próximo jogo é com o Sp. Braga, mas vamos lá para impor o nosso jogo".Por seu lado, Aidara deixou elogios ao campeonato português e destacou aquilo que tem faltado ao Vizela para conseguir mais vitórias. "O campeonato [da 1ª Liga] é bastante diferente. É mais profissional e mais evoluído tecnicamente. A maioria dos adversários já tem mais maturidade no campeonato. Mas competir com estas equipas é bom para o clube e para nós, atletas. Só uma vitória? Faz parte da aprendizagem. Temos um bom staff técnico. Para conseguirmos chegar às vitórias, talvez nos esteja a faltar alguma concentração", referiu.Por fim, tanto Aidara como Kiko Bondoso destacaram a importância deste tipo de eventos. "Vir a este espaço é muito importante, lembro-me de ver os mais velhos e querer ser como eles quando era criança. Virmos a esta escola pode fazer alguma diferença para estas crianças no futuro", disse o extremo.