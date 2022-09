Kiko Bondoso e os 100 jogos em Vizela: «É algo que me enche de orgulho»

Uma das principais figuras do plantel às ordens do Álvaro Pacheco, Kiko Bondoso atingiu, na partida frente ao Gil Vicente, da 4ª jornada, a marca dos 100 jogos pelo Vizela. Aos meios do clube, passou em revista a sua já longa história na formação."Cheguei aqui com muita ambição e desde cedo que senti que o clube tinha muita margem para progredir e que estava um pouco abaixo das suas capacidades, em termos de divisão, mas nem nos meus melhores sonhos pensava nesta evolução e de hoje poder estar na 1ª Liga e entre os melhores", começou por referir, abordando depois o seu centenário: "A chegada aos 100 jogos acaba por ser natural. Ser quase sempre opção, nas diferentes divisões, é algo que me enche de orgulho. Trabalho para isso, é importante para mim ajudar a equipa e estar sempre presente. Sou só mais um neste grande clube e neste plantel com muita qualidade."Reconhecendo a boa relação que tem com as pessoas e adeptos de Vizela, o atacante, de 26 anos, recordou também à sua estreia. "Lembro-me perfeitamente. Foi na Madeira, frente ao Marítimo B, no CNS. Um jogo difícil para mim, porque quando vim para o Vizela, tive de mudar alguns hábitos. Passei de treinar ao final do dia para treinar de manhã, mas penso que isso exigiu que eu desse mais de mim. Correu bem, ganhámos e marquei um golo", lembrou.Em termos de golos mais especiais, as escolhas de Kiko Bondoso foram fáceis. "O golo que me marcou mais foi o do jogo com o Vilafranquense, da subida, porque sentenciou a partida, a equipa acalmou e percebeu que íamos subir de divisão. O golo aqui com o Marítimo, que deu a manutenção, também foi muito especial", afirmou, explicando o significado adicional desses encontros: "O jogo com o Vilafranquense foi muito importante, apesar de estarem as bancadas vazias, e depois com o Marítimo, pela estabilidade que significou para o clube. O jogo com o Benfica, na Taça de Portugal, quando estávamos no CNS, também foi especial."Ao longo dos agora 101 jogos pelo clube, Kiko Bondoso soma 23 golos marcados e seis assistências, tendo sido titular em 87 desses encontros.