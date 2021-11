Koffi: «A nossa primeira parte foi muito fraca»

Koffi lamentou a má primeira parte do Vizela, na goleada (4-1) sofrida diante do Sp. Braga, e apontou a justiça do triunfo dos minhotos."A nossa primeira parte foi muito fraca, também por mérito do Sp. Braga que foi muito pressionante e fez-nos perder muitas bolas. A segunda parte foi completamente diferente, mas o Sp. Braga mereceu ganhar e dou-lhe os parabéns", começou por referir o defesa do Vizela à Sport TV."Primeiro quero agradecer aos nossos adeptos que estiveram aqui. Sobre o jogo, o Sp. Braga foi um adversário muito difícil para nós. Estamos numa fase de aprendizagem, temos de continuar e assim ficaremos mais fortes.""Estamos a evoluir muito, este jogo também serve para aprender. Aprendemos tanto nas derrotas como na vitória. Agora temos de vencer o Belenenses SAD, porque precisamos de ganhar", finalizou.