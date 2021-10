Koffi assume consistência na ala do Vizela

O regresso de Koffi à titularidade, confirmado pelo técnico Álvaro Pacheco durante a antevisão à partida frente ao Famalicão, será a única alteração que o responsável produzirá na equipa, relativamente ao onze inicial que esteve muito perto de surpreender o Benfica, na última jornada. Consistência comprovada a reforçar o corredor direito, dado que o lateral costa-marfinense, de 23 anos, foi aposta inicial em todas as jornadas da Liga Bwin até à receção aos encarnados.

Já no que diz respeito à manobra ofensiva e uma vez que tanto o brasileiro Cassiano, como o maliano Zohi não se encontram nas melhores condições, fruto de pequenos problemas físicos, tudo leva a crer que Álvaro Pacheco, que nunca defrontou o homólogo Ivo Vieira em jogos oficiais, continuará a depositar a sua confiança em Schettine para desempenhar funções no eixo do ataque.