Koffi aumenta opções na defesa

O regresso de Koffi às opções é a principal novidade na semana de preparação para a receção ao Gil Vicente. Uma boa notícia para Álvaro Pacheco, que assim poderá contar com o habitual titular no lado direito da defesa do Vizela. Esta foi uma ausência no jogo com o Boavista, uma vez que o lateral cumpriu um jogo de castigo, o que permitiu a entrada de Igor Julião para ocupar aquela posição. Para os gilistas, Ivanildo passa a ser o único indisponível.