Lecce leva nega do Vizela por Bruno Wilson

Os italianos do Lecce ouviram um redondo 'não' do Vizela após terem apresentado uma proposta para levar Bruno Wilson, central de 25 anos que tem mais duas épocas de contrato com o emblema minhoto.Em cima da mesa esteve a cedência com compra obrigatória, mas a preponderância do defesa na estratégia de Álvaro Pacheco, apurou o nosso jornal, fechou a porta à saída do futebolista.