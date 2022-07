Lucas Fachadas é reforço para os sub-19 do Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas Fachadas, guarda-redes de apenas 16 anos, foi esta terça-feira apresentado como novo reforço dos sub-19 do Vizela. O guardião, que representou o Portimonense nas últimas três temporadas e já conta com chamadas às seleções de sub-15 e sub-16 de Portugal, assinou com os vizelenses um contrato válido por duas épocas, até 2024.