Lugares anuais do Vizela com preço entre 50 e 140 euros

Os lugares anuais do Vizela estão disponíveis a partir desta quarta-feira e têm um preço que varia entre os 50 e os 140 euros. Para efetuarem a aquisição dos lugares anuais, os associados têm de ter as quotas regularizadas.





Após a venda dos lugares anuais na quarta, quinta e sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde inicia-se a venda de bilhetes individuais para o jogo com o Tondela. Os ingressos têm o custo de 5 euros para sócios e de 10 euros para público em geral (para estes, os bilhetes estarão disponíveis no sábado).Para assistirem ao encontro, que se disputa no Estádio Capital do Móvel, os adeptos têm de ter certificado de vacinação, de recuperação ou teste negativo à Covid-19.