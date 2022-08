Luiz Felipe reforça baliza do Vizela até ao final da época 2025/26

O guarda-redes Luiz Felipe, ex-BSAD, reforçou o Vizela com um contrato válido por quatro épocas, até junho de 2026, informou esta terça-feira o clube da Liga portuguesa de futebol, no sítio oficial.



Depois da primeira experiência europeia nos ucranianos do Zorya, nas temporadas 2017/18 e 2018/19, entre um percurso no Brasil, o guardião de 25 anos jogou pela primeira vez em Portugal na época transata, tendo cumprido 36 jogos oficiais por aquele que foi o 18.º e último classificado da Liga Bwin.

Nas declarações transcritas pelo comunicado, o atleta brasileiro realçou que o Vizela é "uma equipa competitiva", com uma "mística" associada à "sensação de família", que vai "lutar pelos jogos todos" ao longo do ano.

Luiz Felipe é o quinto reforço do Vizela na 'janela' de transferências em curso, depois de asseguradas as contratações do guarda-redes Fabijan Buntic, ex-Ingolstadt, da 2ª Liga alemã, dos laterais Carlos Isaac, ex-Alavés, de Espanha, e Matheus Pereira, recrutado aos brasileiros do Cruzeiro, e ainda do médio Diego Rosa, emprestado pelos ingleses do Manchester City.