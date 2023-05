Luiz Neto ambiciona integrar plantel de Tulipa

Luiz Neto foi um dos jogadores mais influentes na equipa de sub-23 do Vizela. O central, de 20 anos, foi contratado na época passada para os sub-19, onde foi titular, acabando por conquistar o mesmo estatuto na equipa de Joel Sampaio."Foi uma época de desafios para mim. Ser integrado num novo escalão é sinónimo de que o meu trabalho está a ser reconhecido e isso é ótimo. Porém, para continuar a crescer, tenho de manter o alto nível e evoluir a cada treino e partida. Foi isso que procurei e vejo esta temporada como uma época de muita aprendizagem e amadurecimento para mim", referiu o jovem atleta, visivelmente satisfeito por ter sido dos mais utilizados do plantel.Natural de Santos, Brasil, Luiz Neto chegou para Portugal depois de uma passagem pelos sub-15 do Taubaté. Iniciou nos sub-17 do Nogueirense, transferindo-se em 2021 para o Vizela.Esta época, Luiz Neto participou em 27 jogos nas provas da Liga Revelação. Agora segue-se o objetivo de poder integrar o plantel da equipa principal.