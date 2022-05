Luiz Neto assina contrato profissional até 2025

O Vizela assegurou a continuidade de Luiz Neto com a assinatura de um contrato profissional até 2025. O central, de apenas 19 anos, foi um dos principais destaques da equipa de sub-19 do clube, valendo-lhe a extensão da ligação ao clube."É uma sensação única ter assinado o meu primeiro contrato profissional, ainda para mais sendo com o FC Vizela, que é um clube pelo qual tenho uma paixão e um carinho gigantes. Nunca acreditei que seria recebido e acolhido tão bem", disse, instantes depois de rubricar o vínculo que atesta a progressão na carreira. "Sonhava em ser profissional de futebol, é daqueles sonhos que nunca se sabe se está próximo ou não de ser concretizado. Alguns demoram mais, outros menos. Estou muito feliz por ter assinado com o Vizela", referiu ao site do clube.Luiz Neto vai integrar o plantel de Sub23: "Espero que esta temporada seja muito boa para todos, quer nos Sub-23, quer na equipa profissional. Penso que poderemos ir muito longe e atingir objetivos altos, com o apoio que a estrutura dá às equipas", frisou. "A época que terminou foi muito boa individual e coletivamente. Fomos e somos uma família", reforçou. "Agora é descansar um pouco, relaxar e quando voltar é para estar a 100% ou até mais", concluiu.O Taubaté (Brasil) foi o seu primeiro clube no Brasil, aos 15 anos, mudando-se depois para Portugal onde integrou a equipa de Sub17 do Nogueirense. Passou para os Sub19 e deu nas vistas, o que valeu a mudança para Vizela.Luiz é primo de Rodrigo Beckham, que passou por clubes como Atlético Mineiro, Corinthians, Athletico Paranaense, Vasco da Gama ou Everton (Inglaterra), numa carreira que terminou em 2014. "Assim começou a paixão, mas nunca com a obrigatoriedade de ser jogador. Fui deixando fluir. Mais tarde, quando decidi vi para Portugal, a minha família abraçou o sonho comigo e viemos todos", explicou.