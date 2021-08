Luiz Neto reforça sub-19 do Vizela

Primo de Rodrigo Beckham, antigo médio do Corinthians e do Everton, da Inglaterra, Luiz Neto vai jogar nos sub-19 do Vizela, esta época. O defesa, de 18 anos, assinou um vínculo válido por uma temporada.





"Fico muito feliz por chegar ao Vizela, um clube do principal escalão do futebol português, com instalações extraordinárias. Será um grande desafio, e eu, com 18 anos de idade, irei aprender muito com os meus novos companheiros. Chego para somar e acrescentar muito ao clube", disse o defesa.Em 2019, com apenas 16 anos e por indicação de seu técnico, Luiz Neto viajou para Portugal, com destino ao Nogueirense, que serviu durante dois anos, nas categorias sub-17 e sub-19. Durante esse período o defesa obteve a dupla cidadania, tornando-se um cidadão luso-brasileiro.Luiz Neto é primo de Rodrigo Beckham, que construiu uma carreira de relevo no futebol brasileiro, com passagens marcantes por Guarani, Botafogo (RJ), Atlético (MG) e Corinthians. Além disso, teve a oportunidade de defender o Everton, da Inglaterra, antes de uma lesão num joelho interromper a sua trajetória."Dou os parabéns ao Luiz por essa nova conquista na vida dele. Espero que ele consiga aproveitar esta oportunidade para continuar a crescer e a afirmar-me. Acredito nele e irei acompanhá-lo no campeonato", disse o antigo médio brasileiro, a propósito do primo.Natural de Santos, Luiz Neto iniciou o seu percurso no futsal. Aos 15 anos teve a sua primeira experiência no futebol, no Taubaté. Nos primeiros tempos jogou como avançado, recuando depois no terreno, até fixar-se como defesa.