Manuel Baldé chamado à seleção da Guiné-Bissau

Manuel Baldé foi convocado por Baciro Candé para os próximos jogos da Guiné-Bissau. O guarda-redes do Vizela pode ser assim opção para os embates frente à Guiné-Conacri, no dia 12 de novembro, e frente ao Sudão, no dia 15 de novembro.





O jovem guardião, de apenas 18 anos, foi utilizado em cinco jogos dos sub-23 vizelenses na presente época. Até ao momento, Manuel Baldé ainda não foi lançado por Álvar Pacheco na equipa principal, mas esteve no banco de suplentes em dois encontros.Para além de Manuel Baldé, também Ahmed Nader, guarda-redes dos sub-19, foi chamado à seleção sub-20 do Egito.