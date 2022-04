Marcelo Machado e o eventual regresso ao Vizela: «Voltarei mais forte e maduro do que nunca»

Peça importante na permanência alcançada pelo Oliveira do Hospital na Liga 3, Marcelo Machado não esconde a ambição de regressar ao Vizela, clube que o cedeu na presente temporada."O meu objetivo é regressar ao Vizela e tenho certeza que agora voltarei mais forte e mais maduro do que nunca. É um clube com o qual tenho uma ligação há alguns anos pelo qual tenho um carinho enorme. No que depender de mim, estarei à disposição para dar o meu máximo para ajudar o Vizela, que me abriu as portas e a quem estou muito grato", disse o jovem brasileiro à sua assessoria.Médio de origem, Marcelo Machado tem sido utilizado como defesa-central, posição que também não lhe era estranha, e faz um balanço positivo da sua prestação nos últimos jogos: "Estou muito feliz por poder ajudar a equipa, trabalhei muito para que estas oportunidades chegassem. Agora só me resta continuar a trabalhar para dar continuidade jogo a jogo. Voltar a jogar na defesa foi um desafio pois já não treinava e jogava nesta posição há algum tempo, mas as experiências anteriores fizeram com que me adaptasse rapidamente".Apesar de o Oliveira do Hospital já ter alcançado os seus objetivos na presente época, o jogador, de 23 anos, vincou a necessidade de a equipa manter a concentração até à última jornada. Até ao momento, Marcelo Machado alinhou em 15 partidas.