Marcos Paulo: «Álvaro Pacheco passou-nos uma cultura vitoriosa»

Marcos Paulo respondeu este domingo às questões dos adeptos e jornalistas enviadas através das redes sociais do clube. O capitão do Vizela abordou vários temas com o Vizela como pano de fundo e até respondeu às perguntas mais descontraídas enviadas pelos colegas Zag e Raphael Guzzo.





"O sentimento é o melhor possível. Queremos que os adeptos vizelenses estejam sempre connosco a apoiar-nos, independentemente de onde for o jogo. Já estiveram em Portimão e esperamos pelo vosso apoio, como sempre.""O Cassiano. Anima o nosso dia-a-dia e coloca as nossas músicas. É o nosso DJ [risos].""Um sentimento único e inexplicável, pelo facto de ser a primeira subida da minha carreira. Foi um dia muito especial na minha vida.""Foi a subida à 1.ª Liga com o Vizela.""[risos] É o Zag que está lá sempre. Nunca sai do ginásio.""Penso que sim. A nossa cultura é mesmo essa, o treinador sempre passou desde o início que deveríamos ter uma cultura diferente, vitoriosa. E é para continuar.""É uma pergunta difícil, porque não gosto de falar mim, mas do coletivo. Creio que é pelo trabalho e pela minha forma de ser. O treinador pede para sermos uns campeões e somos um exemplo disso nos treinos.""Tem muitas qualidades e uma delas é o ser muito humano, a forma como ele é, a forma como nos trata, apoia-nos no dia-a-dia e passa bem a mensagem.""Sim, não apenas eu, mas todos os meus companheiros. Todos nós temos uma pequena parcela para que isto corra bem.""É sempre andamento. O nosso grupo tem uma rotina muito específica nos treinos. Não têm uma grande durabilidade, mas a intensidade está sempre lá e com um espírito vencedor.""Foi o golo contra o Penafiel, esse foi o mais importante para mim.""Nunca pensei nisso, mas gostava de jogar a extremo. Não que tenha muita qualidade para estar ali, mas é uma posição de que gostava.""Foi no ano passado, pela proposta e pela ambição do Vizela. Foi uma proposta de subida e foi o desafio mais difícil que já tive.""Sinto muito orgulho por carregar este símbolo ao peito e muito feliz por representar o Vizela.""Os brincos foi a minha esposa que os ofereceu [risos].""É muito gratificante ser o capitão do grupo e passo para eles uma mensagem de apoio quando as coisas não vão bem.""Foi a nossa subida à 1.ª Liga", concluiu.