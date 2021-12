Marcos Paulo chega aos 50 jogos pelo Vizela: «Não imaginava que seria assim tão perfeito»

Figura de destaque no Vizela, ou não fosse já um dos capitães de equipa, Marcos Paulo chegou, frente ao Sp. Braga, aos 50 jogos ao serviço do clube. Em declarações aos meios dos minhotos, o jogador brasileiro não escondeu a felicidade pela marca alcançada."Não imaginava que seria assim tão perfeito , mas sabia e tinha a convicção que com o grupo de muita qualidade , tão unido , tão família, o Vizela ia fazer algo muito bonito , ia fazer história", começou por dizer Marcos Paulo, que recordou ainda a primeira conversa que teve com Álvaro Pacheco: "As palavras dele foram determinantes, eu queria algo que me desafiasse e ele disse-me que este seria o nosso ano , que íamos fazer muitas coisas bonitas , que seria o ano mais feliz da minha vida no futebol. E a verdade é que acabou por ser, não só pelo aspeto desportivo, mas também por ter conhecido grandes jogadores, grandes profissionais, grandes homens e também pessoas por detrás da equipa que tudo nos deram para que o sonho de subir à 1ª Liga fosse possível".Elogiando o apoio dado pelos adeptos, o experiente jogador, de 32 anos, elegeu o embate com o Penafiel, na reta final da temporada passada, como o melhor jogo que viveu de raínha ao peito. "Foi o jogo mais especial pra mim , por muitos motivos, mas principalmente por ter feito o golo da vitória e garantir que íamos para o último jogo de campeonato apenas a depender de nos próprios. Nesse desafio comecei no banco porque estava a treinar condicionado por ter tido uma rotura muscular , mas não queria estar de fora dos últimos jogos, estava a fazer de tudo para estar com os meus companheiros e tentar ajudar no que fosse possível , nem que só para apoiá-los. Foi realmente um jogo muito especial e marcante na minha carreira e na minha história no Vizela", rematou.Nesta temporada, Marcos Paulo leva dois golos em 15 partidas disputadas.