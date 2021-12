Marcos Paulo: «Ficámos perdidos no jogo»

O médio-centro do Vizela Marcos Paulo assumiu, em declarações no final do encontro, que a entrada forte do FC Porto na partida acabou por condicionar a estratégia delineada por Álvaro Pacheco."Tentámos assumir o nosso jogo, fazer aquilo que foi proposta, mas o FC Porto entrou muito forte, conseguiram fazer dois golos no inicio e ficamos perdidos no jogo. Tentámos baixar as linhas, explorar mais os contra-ataques, porque percebemos que estávamos demasiado expostos", começou por dizer o jogador dos vizelenses."Sabíamos que o FC porto ia entrar forte e tentámos pressionar alto, não deixando-os sair, mas eles foram encontrando espaço nas nossas costas, com o Taremi e o Luis Díaz, o que foi difícil para nós. Não conseguimos ganhar segundas bolas", continuou."Terceiro golo a abrir a segunda parte quebrou-nos um pouco. Tínhamos uma proposta diferente para a segunda parte que passava por esperar e explorar os espaços. Sofremos logo no primeiro minuto e depois com a expulsão ficou mais difícil.""Vamos reagir da mesma forma que temos feito até aqui", terminou.