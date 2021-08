Marcos Paulo: «No ano passado não começámos bem e depois a época foi como foi»

À margem da visita feita pelo Vizela à AIREV, Marcos Paulo falou com a comunicação social presente sobre o início de temporada do clube. Os minhotos sofreram uma goleada na última jornada, mas tal aspeto não abala a confiança do capitão.





"Vimos de uma derrota um pouco pesada, mas no ano passado não começámos bem e depois a época foi como foi. Estamos no caminho certo, o míster tem vindo a trabalhar aquilo que não tem corrido tão bem nos jogos e temos aprendido muito com isso", começou por referir.Elogiando o Boavista, próximo adversário do Vizela, Marcos Paulo descreveu ainda como tem sido a adaptação dos reforços: "Temos alguns jogadores que chegaram agora e temos de os trazer para o nosso lado o mais rápido possível. Temos de apresentar a proposta de jogo do míster, que tem muitas particularidades, e tentar ajudá-los ao máximo".O embate entre o Vizela e o Boavista está agendado para as 15h30 deste sábado.